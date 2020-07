Rivoluzione Rai, quando inizia il nuovo programma di Antonella Clerici (Di martedì 7 luglio 2020) The Voice Senior sarà il nuovo programma condotto da Antonella Clerici. Format molto simile a “The Voice” ma con partecipanti non più giovanissimi. Sarà una rivisitazione di The Voice ma stavolta ci saranno cantanti non più di primo pelo, anzi. Il nuovo programma che dovrebbe partire tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre in Rai avrà come protagonisti concorrenti over 60. Non a caso la trasmissione, stando alle prime indiscrezioni, si chiamerà The Voice Senior, e vedrà in gara ultra sessantenni contendersi lo scettro di miglior cantante del programma. In cabina di conduzione ci sarà Antonella Clerici, che si sta preparando per questa nuova, inedita, avventura. Il progetto stando ai primi rumors starebbe in fase di ideazione e scrittura, ma già qualche dettaglio è stato svelato. ... Leggi su bloglive

