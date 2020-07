Risultati Serie A, si gioca Milan-Juve. il Lecce stende la Lazio: la classifica (Di martedì 7 luglio 2020) Risultati Serie A – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di classifica. Nel primo match il Lecce batte la Lazio, 2-1 il risultato finale. In serata la Juventus sul campo del Milan per continuare la corsa scudetto. Grosse emozioni nella giornata di mercoledì. Si apre alle 19.30 con Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli. L’Atalanta affronta la Sampdoria. Giovedì Spal-Udinese e Verona-Inter. Martedì 7 luglio ore 19.30 Lecce-Lazio 2-1 (5′ Caicedo, 30′ Babacar, 46′ Lucioni) (LE PAGELLE) ore 21.45 Milan-JuveNTUS Mercoledì 8 luglio ore 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI GENOA-NAPOLI ore 21.45 ATALANTA-SAMPDORIA BOLOGNA-SASSUOLO ROMA-PARMA TORINO-BRESCIA Giovedì 9 luglio ore 19.30 SPAL-UDINESE ore 21.45 VERONA-INTER LA classifica JuveNTUS 75 Lazio 68 INTER 64 ATALANTA ... Leggi su calcioweb.eu

