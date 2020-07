Ripulire e riequilibrare l’intestino in modo naturale: ecco come fare. (Di martedì 7 luglio 2020) Ripulire e riequilibrare l’intestino, in modo naturale, è fondamentale per mantenersi in perfetta salute! La depurazione, consiste nell’eliminare tutte le tossine e le scorie presenti dell’organo, rendendolo pulito e sano. L’intestino, membro dell’apparato digerente, si occupa della digestione di tutti gli alimenti che assumiamo ogni giorno. La sua azione è quella di assorbire tutte le proprietà e i valori nutrizionali dei cibi, per questo motivo è fondamentale seguire una corretta e sana dieta. Infatti, si consiglia di consumare 5 porzioni di frutta e verdura e di bere 1 litro e mezzo d’acqua al giorno. Per una perfetta pulizia e depurazione, vi basteranno due semplici ingredienti naturali, ricchi di proprietà benefiche: il kefir e i semi di lino! Ma in che modo bisogna consumarli e aggiungerli correttamente alla ... Leggi su pianetadonne.blog

