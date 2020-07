Rifiuti, il Movimento Animalista all’attacco: “Così il Sannio diventerà un cesso” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Duro comunicato degli esponenti sanniti del Movimento Animalista che hanno attaccato l’amministrazione Mastella e in particolar modo i tre progetti per la costruzione di impianti per il trattamento Rifiuti tra Ponte Valentino, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi. Di seguito il testo del comunicato: “Cari sanniti, fatevene una ragione, Benevento è destinata ad essere la discarica della Campania, la pattumiera, il mondezzaio, il cesso di provincia dove sversare migliaia di tonnellate di monnezza col bene tacito degli amministratori locali che, salvo qualche flebile opposizione puramente di facciata, nulla faranno contro quello che è un progetto ben designato di rendere la provincia di Benevento la cloaca d’Italia a cielo aperto la cui puzza sarà percettibile da Latina a Foggia, ovviamente ... Leggi su anteprima24

