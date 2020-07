Rientro a Scuola in Sicurezza, Dirigenti Scolastici Preoccupati (Di martedì 7 luglio 2020) “Entro qualche giorno avrò i dati esatti del rapporto tra alunni, aule e locali a disposizione“. Risponde così ad un’intervista del Corriere Cristina Costarelli, dirigente scolastico del liceo scientifico Newton a Roma. Il Rientro a Scuola si avvicina e molti presidi sono Preoccupati. Costarelli continua, rivelando le sue perplessità sull’imminente Rientro a Scuola e sui relativi problemi da risolvere: “Stiamo facendo simulazioni: se abbiamo classi di 28 studenti, dobbiamo ad ogni lezione toglierne dieci e spostarli altrove. I primi 20, poniamo, fanno lezione, gli altri un’esercitazione. A turno, per non “condannare” sempre gli stessi, i gruppi si alternano. Ma ci vuole un docente che tenga il gruppo che esce, e non è detto che gli 8 del potenziamento bastino. In questo caso, dovrò prevedere un 10% ... Leggi su youreduaction

