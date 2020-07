Ricordate la Cina? Adesso l'Italia blocca i voli dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) Niente più voli da Dacca almeno per una settimana, con l'obiettivo di trovare subito nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Unione europea. Dopo l'aumento di casi di coronavirus importati dal Bangladesh nella Capitale, il governo interviene con decisione, sospendendo i collegamenti in arrivo con il Paese asiatico. Una scelta che ricorda in parte quella fatta con la Cina prima del lockdown, ma giustificata dai 36 casi già positivi giunti ieri con il volo Dacca-Roma. La Regione Lazio aveva chiesto con forza la misura già 24 ore fa, tanto che il Responsabile dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha parlato di una «una vera e propria 'bombà virale che abbiamo disinnescato con tempestività». «Dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero. ... Leggi su iltempo

