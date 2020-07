Ricerca, la virologa Maria Rita Gismondo: “Ho subito maschilismo, ma le quote rosa non risolvono” (Di martedì 7 luglio 2020) “La mia vita cominciò…con mio padre che entrò nella camera da letto dove avevo appena vagito, gli annunciarono ‘femmina’ e svenne. Aspettava un maschio“. Si racconta così Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, nel suo libro ‘Ombre allo specchio. Bioterrorismo, infodemia e il futuro dopo la crisi’ (editore La nave di Teseo), prima di addentrarsi nell’analisi della pandemia di Covid-19. L’esperta parla della difficoltà di affermarsi da camice rosa e della “lotta per la parità” che le ha “causato tanti problemi”, ma anche dato soddisfazioni. “E’ stato difficilissimo nuotare controcorrente – dice all’Adnkronos Salute – Questo ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca virologa La grande ira della Gismondo: "Italia madre ingrata" ilGiornale.it Gismondo: “Seconda ondata non certa, Coronavirus ha fatto emergere interessi non chiari”

"Non possiamo dire se ci sarà una nuova ondata" di Covid-19, "ma possiamo immaginare che non sarà mai più come a marzo e aprile perché ora siamo più preparati, conosciamo meglio il virus, abbiamo armi ...

La virologa Gismondo: "Ho subito molestie, il maschilismo c'è ma non si batte con le quote rosa"

Ora andiamo avanti. Mi interessa la ricerca e la salute della gente. Tutto il resto è noia", conclude.

"Non possiamo dire se ci sarà una nuova ondata" di Covid-19, "ma possiamo immaginare che non sarà mai più come a marzo e aprile perché ora siamo più preparati, conosciamo meglio il virus, abbiamo armi ...Ora andiamo avanti. Mi interessa la ricerca e la salute della gente. Tutto il resto è noia", conclude.