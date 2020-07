Riccardo Montolivo torna a giocare? I messicani del Cremonesse Xalapa lo annunciano ma la trattativa è un mistero (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo circa 2 anni di inattività, Riccardo Montolivo potrebbe tornare presto a giocare. Attraverso un comunicato pubblicato su Facebook infatti, il club messicano Cremonesse Xalapa ha annunciato l’ingaggio del regista italiano. Come si legge sulla ‘Rosea’, dall’entourage del giocatore però nessuna conferma. La squadra inoltre, starebbe attendendo l’ok per essere ammessa ad una lega parallela a quella già riconosciuta dalla federazione messicana. Insieme a Montolivo, la squadra messicana avrebbe voluto far tornare a giocare anche Andrea Barzagli che, ormai ritiratosi, ha rifiutato. A dirla tutta, anche l’agente di Montolivo, lo scorso gennaio, aveva annunciato una sorta di addio al calcio del suo assistito dichiarando: “una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ... Leggi su sportfair

