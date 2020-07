Regole anti Covid non rispettate: il Napoli accusa la Roma (Di martedì 7 luglio 2020) Roma protocollo Covid – «La Roma ha disertato il protocollo federale anti-Covid». L’accusa arriva dal ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. «Abbiamo impiegato tre mesi a far ripartire il calcio – ha detto Giuntoli – non esiste che un club decida autonomamente di non rispettare le Regole federali e di farlo in casa altrui». La denuncia … L'articolo Regole anti Covid non rispettate: il Napoli accusa la Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Andrea Damante "ha violato le norme anti Coronavirus in discoteca". Locale chiuso

Andrea Damante, fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis, è finito al centro delle polemiche per avere pubblicato foto e video di una sua serata in una discoteca di Alba Adriatica. Nelle immagini il ...

Dalla Bellanova in lacrime ai conti sbagliati. Nel "dl Ritardo" 1.100 commi di marchette

Una cosa è certa: dopo il Dl Rilancio, il Dl semplificazione è ancora più urgente. Simone Baldelli si è messo a contare: il decreto, partito in ritardo di un mese e arrivato in ritardo di una stagione ...

