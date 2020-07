Regno Unito, il leader laburista va in analisi: “Curo il mio razzismo inconscio” (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – A che punto di assurdità può arrivare il politicamente corretto? Difficile dirlo, le vie degli spauracchi sono infinite e soprattutto imprevedibili. Intanto però il leader del Partito laburista britannico, Keir Starmer, ha tirato fuori una perla degna del più alto gradino del podio nella gara delle discriminazioni fantasma. Per comprendere fino in fondo le rivendicazioni dei Black lives matter e meditare al meglio sui propri pregiudizi ipotetici, Starmer ha deciso di farsi curare il “razzismo inconscio”. Non è uno scherzo, anche se ne avrebbe tutte le caratteristiche. Un corso antirazzista Eppure davvero il leader laburista ha dichiarato a LBC Radio che sta per iniziare un apposito corso antirazzista. “Credo che tutti dovrebbero intraprendere un corso simile – ha detto Starmer – non bisogna credere di ... Leggi su ilprimatonazionale

