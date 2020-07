Rassegna stampa 7 luglio: il mondo piange Ennio Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non poteva essere altrimenti, le prime pagine dei quotidiani nazionali aprono con l’omaggio a Ennio Morricone. La morte del Maestro ha toccato il cuore di chiunque abbia visto un film accompagnato da una sua colonna sonora. Messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo e un necrologio scritto di suo pugno che testimonia la grandezza del compositore, musicista e maestro d’orchestra. Spazio ancora al coronavirus con alcuni focolai che tornano a fare paura anche se la situazione resta sotto controllo. Infine lo sport con la serie A che oggi ritorna in campo. See image gallery at anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 7 luglio: il mondo piange Ennio Morricone proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

borghi_claudio : @MarcoMaleSempre @LegaSalvini @emergenzavvf Aspetti aspetti, ho una bella 'rassegna stampa' sul tema… - micillom5s : Ricorderete tutti questa foto. Fece il giro del web e fece indignare tutti, oggi grazie alle indagini sono stati s… - a_den2017 : RT @LNDC_NAZIONALE: #Animali in auto e caldo – Come comportarsi. Continuano a verificarsi casi di animali lasciati in automobile sotto il s… - MundoNapoli : La rassegna stampa del 7 luglio 2020: “Ecco le prime pagine sportive dei quotidiani di oggi” - generacomplotti : RT @diego_tvl: @BrunoGalvan85 @sscnapoli Quindi nessun GOMBLODDO ? -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 7 luglio Salernonotizie.it Rassegna stampa: i giornali salernitani in edicola martedì 7 luglio

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: «Un anno nella mia Salerno». Bellandi: ho scoperto un territorio ricco e complesso. Invito al Papa? Sì ma niente promesse. Le interviste del Mattino ...

EDICOLA - Napoli: le prime pagine dei quotidiani

NAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi locali e nazionali. "Napoli Magazine", nella propria rassegna stampa, vi propone un focus sui principali titoli legati al Napoli, ma non solo. Un ...

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: «Un anno nella mia Salerno». Bellandi: ho scoperto un territorio ricco e complesso. Invito al Papa? Sì ma niente promesse. Le interviste del Mattino ...NAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi locali e nazionali. "Napoli Magazine", nella propria rassegna stampa, vi propone un focus sui principali titoli legati al Napoli, ma non solo. Un ...