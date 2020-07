Raoul Bova, che belli i suoi 4 figli. Dai 2 ai 20 anni, avuti da Chiara e Rocío (Di martedì 7 luglio 2020) Vi ricordate di Raoul Bova e Chiara Giordano? Erano i primi anni Duemila quando l’attore e la brillante veterinaria si sposarono, diventando una delle coppie più apprezzate dello showbiz. Lei è figlia dei due prestigiosi avvocati romani Francesco Giordano (venuto a mancare nel 2015) e Annamaria Bernardini Di Pace, quest’ultima non la fece passare liscia all’interprete quando decise di troncare la relazione con la figlia. Essendo, la suocera, un avvocato divorzista le problematiche che gravitarono attorno al divorzio furono accentuate da questa situazione. L’Addio tra Raoul Bova e Chiara Giordano venne ufficializzato nel 2014 e Annamaria Bernardini Di Pace scrisse una lettera durissima al bello del cinema italiano. Il motivo d’indignazione fu il fatto che la star di Immaturi avesse deciso di porre fine al suo matrimonio per ... Leggi su tuttivip

Su Canale 5 ‘Baaria’, firmato Giuseppe Tornatore, con Francesco Scianna, Margareth Madè, Raoul Bova, Giorgio Faletti, Leo Gullotta, Nicole Grimaudo e la colonna sonora di Morricone, ha conquistato ...Per la prima serata in tv, martedì 7 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Torno indietro e cambio vita”, con Raoul Bova e Giulia Michelini. Marco è sposato con una donna bellissima e ha un figli ...