Rangnick: “Se ho trovato l’accordo con il Milan? No” (Di martedì 7 luglio 2020) Ralf Rangnick è stato interpellato dal media tedesco Sport 1. Un giornalista ha domandato al tecnico se avesse già trovato un accordo con il Milan. La risposta secca e anche scontrosa è stata: “No!” Foto: Twitter ufficiale Lipsia L'articolo Rangnick: “Se ho trovato l’accordo con il Milan? No” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

capuanogio : L’offerta di ruolo di ambasciatore fatta dal #Milan a #Maldini, se non smentita in fretta, è un atto offensivo. L’a… - EnzoBucchioni : RT @RadioSportiva: ??? @EnzoBucchioni: #Milan? Situazione complessa, una società dove negli ultimi anni non è stato fatto calcio. #Rangnick?… - 0Marcullo02 : Su Rangnick-Milan si potrebbe fare un film. Non so se thriller o sci-fi. So solo che lo farei girare volentieri a Bong Joon-ho. - RadioSportiva : ??? @EnzoBucchioni: #Milan? Situazione complessa, una società dove negli ultimi anni non è stato fatto calcio.… - IlDiavoloVesteM : Smentite? Normalissimo??lasciate like e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto -

