Rampelli: «Il governo fa solo sceneggiate. L’unica soluzione sono le elezioni anticipate» (Di martedì 7 luglio 2020) “Alle elezioni anticipate non c’è alternativa”. A dirlo è stato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, nel corso dell’ennesima giornata di passione per il governo. Il decreto Rilancio, infatti, ha registrato una bocciatura da parte della Ragioneria dello Stato ed è stato necessario riscriverne interi articoli. Quanto al decreto Semplificazioni, poi, per dirla con Giorgia Meloni, Conte e i suoi ministri hanno tenuto “l’ennesima conferenza stampa fiume per presentare un testo che ancora non c’è”. Una “farsa”, l’ha definita la leader di FdI, spiegando che “la versione definitiva non è pronta e per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale bisogna attendere un numero indefinito di giorni”. Rampelli: “Dal governo solo titoli suggestivi” Dunque, con questo governo ... Leggi su secoloditalia

lisasatti : RT @SecolodItalia1: Rampelli: «Il governo fa solo sceneggiate. L’unica soluzione sono le elezioni anticipate» - SecolodItalia1 : Rampelli: «Il governo fa solo sceneggiate. L’unica soluzione sono le elezioni anticipate» - SCaronti : RT @FratellidItalia: Centrodestra, Rampelli: L’Italia ha bisogno di un Governo forte - ventoc : RT @FratellidItalia: Centrodestra, Rampelli: L’Italia ha bisogno di un Governo forte - orma78 : RT @MusicaTricolore: Fabio #Rampelli (Fratelli d’Italia): “al fianco delle #scuole #paritarie, il #Governo si svegli”. -

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli governo Mes, Rampelli (FdI): “Governo racconta favole, ci sono condizionalità” Il Messaggero Dl Rilancio, c'è la nota di ragioneria. Slitta la fiducia, aula convocata per domani

Il relatore sul dl rilancio Luigi Marattin informa l'aula di Montecitorio dell'arrivo di una "nota della Ragioneria" e chiede al presidente di turno Fabio Rampelli la "convocazione dell'assemblea" di ...

Mes, Rampelli (FdI): “Governo racconta favole, ci sono condizionalità”

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2020 Mes, Rampelli (FdI): “Governo racconta favole, ci sono condizionalità” “Governo racconta favole, ci sono condizionalità” queste le parole di Fabio Rampelli, Fratel ...

Il relatore sul dl rilancio Luigi Marattin informa l'aula di Montecitorio dell'arrivo di una "nota della Ragioneria" e chiede al presidente di turno Fabio Rampelli la "convocazione dell'assemblea" di ...(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2020 Mes, Rampelli (FdI): “Governo racconta favole, ci sono condizionalità” “Governo racconta favole, ci sono condizionalità” queste le parole di Fabio Rampelli, Fratel ...