Rai: la bizzarra norma sul conflitto di interessi degli agenti. Ecco cosa si potrà fare e cosa no (Di martedì 7 luglio 2020) Caschetto e Presta Potrebbero cambiare equilibri e rappresentare dei veri e propri scossoni. Oppure potrebbe non cambiare un bel nulla, se opportunamente aggirate. Figurarsi! Se ne parla da tempo e domani Fabrizio Salini ne riferirà in Vigilanza. Ci riferiamo alle discusse linee guida atte a limitare situazioni di conflitto di interessi tra agenti, star e produttori nei programmi Rai. La nuova policy è stata approvata all’unanimità dal Cda di Viale Mazzini il 17 giugno ed entrerà in vigore il 17 settembre. Abbiamo voluto capirne di più per quanto riguarda degli scenari che apparivano nebulosi. - Un unico agente non può rappresentare più del 30% degli artisti nella stessa produzione. Tale computo comprende, pensate un po’, soltanto il cast fisso e non anche gli ospiti; aspetto delicato che potrebbe portare ad un aggiramento ... Leggi su davidemaggio

