Quentin Tarantino piange il Maestro Ennio Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Scomparso il 6 luglio a Roma, Ennio Morricone ha lasciato un ricordo importante in Quentin Tarantino, che così commenta la morte del grande Maestro. Il mondo intero piange la scomparsa di Ennio Morricone, morto all’età di 91 anni a Roma. Con lui finisce un’epoca deliziata dalle sue note musicali. Un’epoca che ha fatto la storia … L'articolo Quentin Tarantino piange il Maestro Ennio Morricone proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Davide : Pezzi di #EnnioMorricone: quando Quentin Tarantino, emozionato come un bimbo, commentava la colonna sonora original… - LaStampa : Dalla collaborazione con Sergio Leone a quella con Quentin Tarantino, il compositore romano è diventato immortale. - chetempochefa : Le parole di Quentin Tarantino su #EnnioMorricone. Su @RaiUno l'intervista di @fabfazio al Maestro Morricone a… - Think_movies : Ennio Morricone: il saluto di Quentin Tarantino al Maestro - revolucionperi2 : @CarmePirates @jmangues By quentin tarantino in pallisa a la via laietana?????????????? -