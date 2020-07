Quattro parole per umiliare in pubblico De Martino (e la sua nuova fiamma): il vip che fa stra-godere Belen (Di martedì 7 luglio 2020) Il gossip si surriscalda. Si tratta sempre della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. O meglio, delle ultime evoluzioni: lei pizzicata a baciarsi con un imprenditore campano, suo nuovo flirt, e lui passato ad un'altra Rodriguez, Mariana Rodriguez, ex concorrente del Grande Fratello Vip, con cui avrebbe trascorso un intero weekend romantico. E Mariana Rodriguez stava con Simone Susinna, ex concorrente dell'Isola dei famosi, che al flirt di Mariana con De Martino avrebbe dedicato un commento molto velenoso. Il condizionale è d'obbligo perché non vi sono riferimenti evidenti, eppure il bersaglio sembra abbastanza chiaro. In una story su Instagram, Susinna ha infatti scritto: "Dalle stelle alle stalle". Quattro semplici paroline che sembrano assolutamente riferite al ballerino di made in Sud e che, con discreta approssimazione, avranno fatto godere Belen ... Leggi su liberoquotidiano

alessio_acri : RT @spreadofbeauty: @leftiscooler @uattafuck Tra una settimana mi laureo e il tutto sarà online... io non posso discutere in un'aula, da so… - trasposta : @Fallenamy su Twitter ci stanno gli utenti che vogliono argomentare/discutere come anche quelli che vogliono insult… - CompagniaTDF : ... Senza parole... (Considerato che si muovono in otto minimo... Di cui quattro 'controllano') - Miriki_md : @repubblica Ma ste quattro scappate di casa hanno capito che grazie al lockdown sono salve e libere di sposarsi più… - Aldebaran_4 : @ITUK_UKIT @giomo2 @P_Rava @Keynesblog @pdnetwork @Omantini @sbonaccini Accidenti se cambia! Il Nord ha avuto il ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro parole Betori: un’altra Firenze dopo il Covid(quattro parole per invertire la rotta) Corriere Fiorentino Vettel: “Piano piloti Ferrari non influenzato dal Coronavirus”

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel non crede che la pandemia abbia condizionato i piani alti della Ferrari nella scelta dei piloti 2021. Le parole del pilota di Heppenheim contrastan ...

TOP NEWS Ore 17 - Milan-Juve e Lecce-Lazio, le ultime di formazione. Le parole di Fonseca

Oggi è andato tutto storto anche negli episodi, ma guardiamo alla partita di Lecce perché non bisogna mollare. Per Leiva e Cataldi bisognerà vedere, mentre Marusic, Luiz Felipe e Lulic sono out per il ...

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel non crede che la pandemia abbia condizionato i piani alti della Ferrari nella scelta dei piloti 2021. Le parole del pilota di Heppenheim contrastan ...Oggi è andato tutto storto anche negli episodi, ma guardiamo alla partita di Lecce perché non bisogna mollare. Per Leiva e Cataldi bisognerà vedere, mentre Marusic, Luiz Felipe e Lulic sono out per il ...