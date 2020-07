Quarta Repubblica, Sgarbi infuriato, per Porro Berlusconi scagionato (Di martedì 7 luglio 2020) Vittorio Sgarbi contro il Movimento Cinque Stelle e lo scoop in difesa di Berlusconi al centro della puntata di Quarta Repubblica, in onda lunedì 6 luglio su Rete 4. Il Deputato è tornato sulla cacciata dall’Aula di dieci giorni fa con un’invettiva contro i pentastellati. Mentre, Nicola Porro ha fatto ascoltare alcuni audio che gettano ombre sulla condanna del Cavaliere per frode fiscale, risalente al 2013. Quarta Repubblica 6 luglio, furia Sgarbi contro il Movimento Cinque Stelle Vittorio Sgarbi ha acceso la puntata di Quarta Repubblica del 6 luglio. L’onorevole ha inveito contro il Movimento Cinque Stelle mentre parlava della sua espulsione dalla Camera, il 25 giugno scorso. Ha commentato: «Espulso per aver pronunciato un ‘vaffa’, la parola grazie alla quale i grillini in quell’Aula ci sono entrati». Sgarbi aveva ... Leggi su maridacaterini

gennaromigliore : Al di là delle polemiche politiche, quanto emerso sulla vicenda del processo a #Berlusconi deve essere chiarito. Ie… - fmartine74 : RT @ilgiornale: A Quarta Repubblica le tre testimonianze choc che confermano la tesi del 'plotone d'esecuzione' contro Berlusconi https://t… - hele_fr : RT @ilgiornale: A Quarta Repubblica le tre testimonianze choc che confermano la tesi del 'plotone d'esecuzione' contro Berlusconi https://t… - annac82 : Giorgia Meloni a Quarta Repubblica da Nicola Porro. Assolutamente da non... - GabrielePetrone : RT @CamerePenali: Il Presidente @gdcaiazza sarà ospite stasera in diretta dalle 22:00 a Quarta Repubblica su Rete 4 -