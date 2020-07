Quanti anni garantiti per aggiornamenti Huawei e Samsung: situazione a luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Uno degli argomenti più caldi per gli utenti che si apprestano ad acquistare uno smartphone Huawei o Samsung Galaxy riguarda la tempistica garantita per gli aggiornamenti software. Dunque, mentre con il produttore cinese si pensa già alla questione compatibilità con EMUI 11, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un articolo a tema, è importante comprendere anche cosa dovrebbe avvenire con questi brand a lungo termine. Solo così eviteremo brutte sorprese e di nutrire aspettative poi andate in frantumi Gli aggiornamenti a lungo termine per Huawei e Honor Lo studio di oggi 7 luglio lo dobbiamo ad Android Authority, che di recente ha raccolto ad esempio la testimonianza proprio di Huawei. La sua divisione di chip HiSilicon supporta i suoi processori Android per "due o tre anni". Gli autori dello studio hanno chiesto all'azienda ... Leggi su optimagazine

sole24ore : Il coronavirus potrebbe essere rimasto inattivo ovunque da chissà quanti anni - matteorenzi : Oggi @ilmessaggeroit dimostra che con il nostro Governo le auto blu erano diminuite, con quello dei populisti antic… - Fabio68017588 : @TramontiE Ahi. Se la gente per pudore non ti chiede più quanti anni hai comincerei a preoccuparmi. - Indigo_Moon_ : @chandra_lady @treewitht @turkaill @_SpaceJay___ Quindi fammi capire, il tizio che NON mi conosceva e NON era blocc… - daves80 : @Fraboys69 @Mr9_88 Ma tu quanti anni hai ? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti anni Il coronavirus potrebbe essere rimasto inattivo ovunque da chissà quanti anni Il Sole 24 ORE Droga e armi, smantellata a Trinitapoli una pericolosa organizzazione criminale: 12 gli arresti

Oltre a loro, sono stati raggiunti dall'ordinanza cautelare anche Alberto Campanella, 33 anni, (già in carcere poiché arrestato quatto mesi fa in quanto ritenuto l'autore dell'omicidio di Cosimo ...

Coronavirus, l’Italia al centro: due vaccini saranno completati a Frosinone

Tra i finanziatori, stando a quanto riportato da Forbes ... che dovrebbe partire verso fine anno. Delle 2 miliardi di dosi promesse, 400 milioni sono previste per l’Europa (la cui popolazione è di ...

Oltre a loro, sono stati raggiunti dall'ordinanza cautelare anche Alberto Campanella, 33 anni, (già in carcere poiché arrestato quatto mesi fa in quanto ritenuto l'autore dell'omicidio di Cosimo ...Tra i finanziatori, stando a quanto riportato da Forbes ... che dovrebbe partire verso fine anno. Delle 2 miliardi di dosi promesse, 400 milioni sono previste per l’Europa (la cui popolazione è di ...