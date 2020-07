Psoriasi malattia sottovalutata, mozione per 'Carta delle priorità' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Uniti per un obiettivo comune. Inserire la Psoriasi tra le patologie contemplate dal Piano nazionale delle cronicità, tanto per iniziare, senza dimenticare l'importanza di promuovere un approccio sanitario sempre più multidisciplinare, così come l'urgenza di implementare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta). Sono alcuni dei punti chiave contenuti nella "Carta delle priorità del malato Psoriasico", documento messo a punto dall'Associazione Psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza (Apiafco), presentato ieri durante l'evento digitale "La pelle vuole sempre dire la sua” e sul quale si è registrata la convergenza di parlamentari di schieramenti diversi. Un impegno corale che si concretizzerà a breve anche attraverso la presentazione di una mozione parlamentare ad hoc. E ... Leggi su liberoquotidiano

