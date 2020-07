Pronti 236 milioni per libri di testo gratis: nessuno studente resterà indietro (Di martedì 7 luglio 2020) Chi vive nella scuola lo verifica ogni giorno con i propri occhi: troppe studentesse e troppi studenti ancora oggi fanno fatica a seguire le lezioni perché la loro infanzia e la loro adolescenza devono fare i conti con le ristrettezze economiche del nucleo familiare. Quante storie del genere ho visto da docente! Ogni volta è una fitta al cuore verificare che quel libro dimenticato, quella ricerca non portata a termine, quella difficoltà a fare un calcolo o comprendere un testo, in realtà nulla hanno a che fare con la voglia di imparare dell’alunna o alunno. Anzi, ho visto tanti, troppi ragazzi “con una bella testa”, come si dice in gergo, non aver modo di esprimere le loro potenzialità esclusivamente a causa dei limiti imposti dalle ristrettezze economiche in cui vivono. Questa condizione frutto della disuguaglianza crescente, nel ... Leggi su ilblogdellestelle

raffo1900 : RT @M5S_Senato: Pronti 236 milioni per libri di testo gratis: nessuno studente resterà indietro - Gamberassimo : RT @M5S_Senato: Pronti 236 milioni per libri di testo gratis: nessuno studente resterà indietro - M5S_Senato : Pronti 236 milioni per libri di testo gratis: nessuno studente resterà indietro - M5S_Camera : Pronti 236 milioni per libri di testo gratis: nessuno studente resterà indietro -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti 236 Derby del Merseyside, Klopp: “Ci siamo fatti trovare pronti” – Ancelotti: “Noi in campo con carattere e personalità” DerbyDerbyDerby Banche: pronti 2,8 miliardi accolte 47 mila domande

Boom deIla richiesta del credito con il decreto Liquidità varato dal governo Le aziende del Vicentino guidano la classifica e prenotano 681 milioni di euro venezia Nell’ultimo mese la richiesta di de ...

Boom deIla richiesta del credito con il decreto Liquidità varato dal governo Le aziende del Vicentino guidano la classifica e prenotano 681 milioni di euro venezia Nell’ultimo mese la richiesta di de ...