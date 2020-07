Previsioni Meteo, RAID temporalesco dal Centro Europa tra venerdì 10 e sabato 11 Luglio: i primi dettagli sul nuovo peggioramento (Di martedì 7 luglio 2020) Previsioni Meteo – Conferme anche dagli ultimissimi dati circa un peggioramento del tempo su alcune aree settentrionali tra venerdì 10 e sabato 11, anche con qualche strascico fino al mattino di domenica 12. L’alta pressione, che per i prossimi 2-3 giorni riuscirebbe a proteggere dagli impulsi freschi oceanici o Nord europei gran parte d’Italia, dovrebbe cedere in maniera più determinata, a iniziare da venerdì 3, sotto l’incalzare di un flusso umido e instabile nordeuropeo, a cui si assocerebbe un fronte atlantico. Tutto il Centro Nord Europa sarebbe interessato da una vasta area depressionaria, con perno sul Mar Baltico, e dall’azione di fronti perturbati nordatlantici. La coda di uno di questi fronti interesserebbe anche i nostri settori più settentrionali, specie alpini e prealpini, ma anche l’Ovest Piemonte ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Meteo #7luglio, Italia divisa in due, scatta l'allerta per alcune regioni - Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #7luglio #ANSA - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di mercoledì 8 luglio. VIDEO - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di mercoledì 8 luglio. VIDEO -