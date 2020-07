Premier League, il Chelsea vince e mette pressione al Leicester: Watford batte Norwich 2-1 (Di martedì 7 luglio 2020) Il Chelsea detta il passo per la corsa in Champions League e mette pressione al Leicester, scavalcato virtualmente al terzo posto con il 3-2 sul campo del Crystal Palace nella trentaquattresima giornata di Premier League. I Blues partono forte trovando il vantaggio dopo soli 6’ con Giroud in un’azione condizionata dall’infortunio di Cahill, poi gli uomini di Lampard raddoppiano con Pulisic al 27’. Una sassata sotto la traversa di Zaha rimette il punteggio in discussione e la partita resta viva nel secondo tempo: due reti nel giro di un minuto a metà della ripresa con Abraham e Benteke ma il Crystal Palace non riesce a completare la rimonta. Nel match della parte bassa della classifica arriva una boccata d’ossigeno importante per il Watford, provvisoriamente a +4 sulla zona rossa grazie al successo per 2-1 sul fanalino di coda e quasi retrocesso ... Leggi su sportface

SkySport : Lloris-Son, rissa in Tottenham-Everton, Mourinho: 'È stato bellissimo'. VIDEO - SkySport : Tottenham-Everton, Mourinho abbraccia Ancelotti contro le 'regole' - SkySport : Chelsea, svelata la seconda maglia per la stagione 2020 2021. FOTO - _futstats : ?? Premier League ?? Crystal Palace 2x3 Chelsea ?? Zaha e Benteke | Giroud, Pulisic e Abraham - VoceGiallorossa : ?????????????? #PremierLeague, - La 34ª giornata si apre con le vittorie di #Chelsea e #Watford. Stasera #Arsenal-… -