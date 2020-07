Premier League, Crystal Palace-Chelsea: appuntamento live su Sky (Di martedì 7 luglio 2020) Crysal Palace-Chelsea è un vero derby di Londra e, come tale, può sfuggire a ogni pronostico, complice anche la stanchezza generata dagli impegni ravvicinati. La formazione di Lampard sta vivendo un buon momento di forma, non a caso ha vinto sei delle ultime sette partite. Oltre alla qualificazione Champions, i Blues sono ancora in corsa … L'articolo Premier League, Crystal Palace-Chelsea: appuntamento live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SkySport : Lloris-Son, rissa in Tottenham-Everton, Mourinho: 'È stato bellissimo'. VIDEO - SkySport : Tottenham-Everton, Mourinho abbraccia Ancelotti contro le 'regole' - SkySport : Chelsea, svelata la seconda maglia per la stagione 2020 2021. FOTO - fisco24_info : Premier League: match clou è Arsenal-Leicester: Crystal Palace-Chelsea apre la 34/ma giornata - xchiarax13l : @_taysvoice anche quelle della premier league mi fanno cagare -