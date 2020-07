Possibile ban di TikTok negli USA: Trump non ci vede chiaro (Di martedì 7 luglio 2020) Rischia grosso TikTok negli USA, e più precisamente il ban: come riportato da 'edition.cnn.com', queste sono state le dichiarazioni del Segretario di Stato Mike Pompeo a margine di un'intervista rilasciata a Fox News. L'estromissione a detta del Segretario potrebbe riguardare anche altre applicazioni cinesi. Pompeo ha affermato di non voler scavalcare il Presidente Trump, ammettendo che è un aspetto che stavo senz'altro considerando (con una battuta si è perfino parlato di informazioni private che consegnate deliberatamente al Partito Comunista Cinese scaricando l'app). La tematica è sempre quella cara all'Amministrazione Trump, la sicurezza nazionale e la salvaguardia dei dati personali. In passato TikTok era già stata accusata di una gestione un poco nebulosa delle informazioni raccolte. All'epoca, per evitare che la piattaforma restasse ... Leggi su optimagazine

ANSSI non mette al bando Huawei per le apparecchiature da destinare al 5G, ma chiede agli operatori di scegliere altri fornitori se possibile. Anche la Francia si pronuncia in merito alla possibilità ...

Il segretario di Stato Usa Pompeo annuncia la possibile messa al bando dei social media cinesi

New York , 07 lug 08:04 - (Agenzia Nova) - Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli Usa stanno "valuteranno sicuramente" il divieto delle app cinesi di social media ...

