Portano il virus a Roma dal Bangladesh: 36 passeggeri positivi e 77 casi (Di martedì 7 luglio 2020) «I casi positivi al tampone rilevati all'aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato ieri da Dacca ( Bangladesh) sono stati 36 (oltre il 13%) e sono stati in gran parte trasferiti al Covid Center di Casal Palocco (spoke dello Spallanzani)». In totale «i casi correlabili ai voli provenienti da Dacca ( Bangladesh) sono stati finora complessivamente 77. Tutti i passeggeri del volo di ieri sono stati posti in isolamento presso strutture alberghiere e alcuni di loro presso il proprio domicilio previa la verifica delle condizioni di isolamento». Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19. «Oggi registriamo un dato di 5 casi e zero decessi - prosegue il bollettino - dei nuovi casi tre sono casi di importazione due registrati nella città di Roma e uno a ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Portano virus Ippolito striglia i colleghi: «Le divisioni portano confusione: sempre meno mascherine in giro. Ma il virus non è morto» Open Dieci regioni senza nuovi positivi, in testa sempre la Lombardia con 111, poi Emilia Romagna (38) e Campania (27)

Sono 8 i morti per Coronavirus e 208 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dati che portato il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 34.869 e quello dei contagiati a 241.8 ...

Coronavirus, Brasile choc: anche il presidente Bolsonaro è stato contagiato

Ha la febbre alta e assume idrossiclorichina, si attende l'esito del tampone, ma i sintomi lo hanno portato ad annullare tutti i suoi impegni L'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo. Tra i ...

Sono 8 i morti per Coronavirus e 208 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dati che portato il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza a 34.869 e quello dei contagiati a 241.8 ...