Porno, i vantaggi se smetti di guardarli secondo i NoFap (Di martedì 7 luglio 2020) L'idea di "benefici" dalla mancata visione del Porno può essere qualcosa di assurdo per molti. Come abbandonare qualcosa di così semplice e innocuo che aiuta a passare dei "bei momenti"? Nel corso della nostra vita ci è stato detto che la masturbazione non è un male e con ogni anno diventa più normale. E anche se il Porno prima era di difficile accesso, ora è piuttosto a portata di mano, e dato che tutti sembrano consumarlo, sembra quasi qualcosa che appartiene alla vita quotidiana. Tuttavia, un gruppo di uomini e donne ha iniziato a discutere degli effetti (negativi) della Pornografia sulla mente, e ha creato una comunità chiamata NoFap il cui obiettivo è quello di mostrare alle persone i presunti benefici di smettere di consumare sesso digitale, e di rivelare i danni che il suo consumo, invece, provoca alla mente, alla salute ... Leggi su gqitalia

Miky9985 : RT @jemenfousoui: Che poi i vantaggi di usare la fantasia sono molteplici. E lo dice una che immersa nel mondo del porno dalla seconda m… - immarti15 : RT @jemenfousoui: Che poi i vantaggi di usare la fantasia sono molteplici. E lo dice una che immersa nel mondo del porno dalla seconda m… - iatethenick : RT @jemenfousoui: Che poi i vantaggi di usare la fantasia sono molteplici. E lo dice una che immersa nel mondo del porno dalla seconda m… - dearsymphonia : RT @jemenfousoui: Che poi i vantaggi di usare la fantasia sono molteplici. E lo dice una che immersa nel mondo del porno dalla seconda m… - loveblackcats_ : RT @jemenfousoui: Che poi i vantaggi di usare la fantasia sono molteplici. E lo dice una che immersa nel mondo del porno dalla seconda m… -

Ultime Notizie dalla rete : Porno vantaggi Ultime notizie e news da Manfredonia, Foggia, Puglia StatoQuotidiano.it Dominio .online gratis su Register.it: i vantaggi e dove registrarne uno

Su Register.it è possibile registrare domini con la versatile estensione .online gratuitamente per un anno. Nella pagina vi spieghiamo perché conviene averne uno, e come fare ad ottenerlo gratis invec ...

Su Register.it è possibile registrare domini con la versatile estensione .online gratuitamente per un anno. Nella pagina vi spieghiamo perché conviene averne uno, e come fare ad ottenerlo gratis invec ...