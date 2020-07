Pompeo, gli Stati Uniti stanno valutando di vietare TikTok (Di martedì 7 luglio 2020) “Stiamo prendendo in considerazione molto seriamente” la possibilità di vietare Tik Tok negli Stati Uniti. A dirlo è il segretario di Stato americano Mike Pompeo in un’intervista a Fox News. “Scaricando l’app si consegnano informazioni private nelle mani del Partito comunista cinese”, ha proseguito. Il governo statunitense ha paura che la ByteDance, la società cinese che possiede TikTok, possa dare informazioni private degli utenti alle autorità di Pechino. La risposta di Tik Tok Dopo le parole di Pompeo, un portavoce di TikTok ha espresso le posizioni dell’azienda in una nota: “TikTok è guidato da un Ceo americano e può contare su centinaia di dipendenti statunitensi. La nostra priorità è creare un ambiente sicuro per i nostri utenti. Non abbiamo mai fornito dati al governo cinese e ... Leggi su italiasera

