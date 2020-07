Pomezia, il Ministro Manfredi in visita all’IRBM. Il vaccino è nella fase finale (Di martedì 7 luglio 2020) Pomezia (Rm) – L’Irbm di Pomezia, l’azienda che tramite la sua divisione vaccini Advent in questo momento sta mettendo a punto e producendo assieme all’università di Oxford e alla multinazionale AstraZeneca le dosi per la sperimentazione di fase 3 del candidato vaccino contro il Coronavirus, ha accolto in visita questa mattina il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Dopo il tour all’interno dei laboratori e degli impianti del Consorzio nato tra l’Irbm, il Consiglio nazionale delle Ricerche e l’Istituto Superiore di Sanità, che e’ incaricato dal Mur di manutenere e implementare la Collezione nazionale di composti chimici che e’ messa a disposizione di tutte le università e i Centri di ricerca italiani, il Ministro ha ringraziato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, il Ministro Manfredi in visita all’IRBM. Il vaccino è nella fase finale - giancasarnelli : RT @manfredi_min: Questa mattina a Pomezia ho fatto visita alla sede dell'Irbm, azienda in corsa con #Oxford per il vaccino contro il #coro… - ilfaroonline : Il ministro Manfredi in visita all’Irbm di Pomezia: “Investire in #ricerca, è il futuro dell’Italia” - manfredi_min : Questa mattina a Pomezia ho fatto visita alla sede dell'Irbm, azienda in corsa con #Oxford per il vaccino contro il… - PupiaTv : Vaccino anti Covid-19, il ministro Manfredi visita laboratori di Pomezia - -