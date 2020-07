Polizieschi al cardiopalma e bizzarri musical sono gli imperdibili del Far East Festival 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Una quarantina e passa di film sono stati presentati alla 22esima edizione del Far East Festival, la storica e prestigiosa kermesse del cinema asiatico che quest’anno – causa Covid – ha esordito in un’inedita versione digitale: gli accreditati italiani e del mondo hanno così vissuto l’evento da casa guardando i lavori in concorso – tutti insieme, come al cinema, oppure in differita – sulla piattaforma streaming di Mymovies. Il variegato programma, con produzioni dalla Corea del Sud, Hong Kong, Cina, Giappone, Taiwan, Filippine, Indonesia e Malesia, è uno dei più belli, coinvolgenti e qualitativamente alto degli ultimi anni, dominato da Polizieschi al cardiopalma che evocano la Hong Kong vecchia scuola, horror che scavano nella psiche di protagonisti disturbati e nel folklore più cupo, bizzarri musical nipponici ... Leggi su wired

