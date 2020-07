Polemica Napoli-Roma, Giuntoli: "Segnalato a Rizzoli richieste ingiuste della Roma, nostri calciatori infastiditi" (Di martedì 7 luglio 2020) "Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso - dopo aver firmato un’autocertificazione in cui si assumevano le proprie responsabilità - di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente". Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Dietro la polemica sulla panchina affollata divergenze di mercato tra Napoli e Roma - #Dietro #polemica #sulla… - napolista : Dietro la polemica sulla panchina affollata, divergenze di mercato tra Napoli e Roma Al Napoli piace Under, la Roma… - erosazzurro : Il Napoli non ha mai offerto la proposta di un anno a José.. Ancora una volta la #cartastraccia cerca la polemica i… - sportli26181512 : Napoli, scoppia la polemica Callejon sui social. C'è la risposta della moglie!: Il futuro di Callejon sembrava esse… - luca7626 : @FranckRibery Mo se era successo a Napoli sai che polemica i ladri ci sono in tutto il mondo caro franck -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica Napoli Dietro la polemica sulla panchina affollata, divergenze di mercato tra Napoli e Roma IlNapolista Polemica Napoli-Roma, Giuntoli: "Segnalato a Rizzoli richieste ingiuste della Roma, nostri calciatori infastiditi"

Tiene banco la polemica nata dopo Napoli-Roma, con il club azzurro che ha accusato la Roma di aver portato più giocatori in panchina di quanti prevede la norma sul distanziamento. Sul tema si è ...

Paura dissesto, De Magistris ai creditori del Comune: “In estate pagheremo tutti i debiti”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris su Facebook: “Questa estate pagheremo tutti i creditori del Comune di Napoli, azzerando i ritardi e dando respiro eccezionale all’economia della città. La ripre ...

Tiene banco la polemica nata dopo Napoli-Roma, con il club azzurro che ha accusato la Roma di aver portato più giocatori in panchina di quanti prevede la norma sul distanziamento. Sul tema si è ...Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris su Facebook: “Questa estate pagheremo tutti i creditori del Comune di Napoli, azzerando i ritardi e dando respiro eccezionale all’economia della città. La ripre ...