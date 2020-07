Pokémon Go Fest 2020 sfoggia un teaser trailer diretto dal discusso regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi (Di martedì 7 luglio 2020) È stato recentemente annunciato che Rian Johnson (Star Wars: Gli ultimi Jedi) ha diretto il teaser trailer dell'evento Pokémon Go Fest 2020, che diventerà virtuale per la prima volta dal lancio del gioco nel 2016.La notizia arriva da un post ufficiale sul blog di Niantic, che contiene informazioni su come Go Fest intende diventare virtuale, oltre ai dettagli su come Rian Johnson ha diretto lo spot."Con Pokémon GO Fest 2020 a sole tre settimane di distanza, non potremmo essere più entusiasti di ospitare questo nuovissimo evento virtuale unico nel suo genere per gli Allenatori di tutto il mondo", ha scritto Veronica Saron, product marketing manager di Pokemon Go. "La risposta della community è stata incredibile e abbiamo già venduto oltre 700.000 biglietti in oltre 110 paesi e regioni".Leggi altro... Leggi su eurogamer

