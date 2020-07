Poggioreale, ‘mister 5 miliardi’ regala 8 quintali di pasta ai bisognosi (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I camion dell’esercito si fermano in via Santa Maria del Pianto. E’ ‘guerra’ di solidarietà nel cuore di Poggioreale: a donare 856 chili di pasta ai più bisognosi è ‘mister cinque miliardi’. Così ormai qui nel quartiere chiamano Vincenzo Strino che nel 2017 si ritrovò sul conto corrente l’enorme cifra accreditata per sbaglio, poi restituita. Stamattina Vincenzo Strino con Rosa Francione e gli altri ragazzi del bar Strino hanno caricato e consegnato ai soldati dell’esercito italiano decine e decine di scatoloni pieni di pasta, tutti diretti alla Caritas di Caserta. Non il primo gesto di solidarietà da parte di mister 5 miliardi che da un anno svolge attività di volontariato per la parrocchia Santa Maria di Fatima. “Abbiamo deciso di dare ... Leggi su anteprima24

