Playoff Serie C, primo turno nazionale: le designazioni AIA (Di martedì 7 luglio 2020) Come riportato dal sito ufficiale dell’A.I.A, ecco le designazioni arbitrali per le gare del primo turno nazionale dei Playoff Serie C. Monopoli-Ternana: Sig. Matteo Gariglio di PineroloCarpi-Alessandria: Sig. Francesco Meraviglia di PistoiaJuventus Under23-Padova: Sig. Luca Zufferli di UdinePotenza-Triestina: Sig. Mario Vigile di CosenzaRenate-Novara: Sig. Gianpiero Miele di Nola Foto: Lega Pro L'articolo Playoff Serie C, primo turno nazionale: le designazioni AIA proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

