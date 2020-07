Platinette: «Sui gay la sinistra è ipocrita. E di Luxuria ricordo solo lo “scandalo” del bagno» (Di martedì 7 luglio 2020) Platinette non si piega al politicamente corretto. E in un’intervista al quotidiano La Verità parla contro il ddl sull’omofobia. Nonostante la sua appartenenza alla comunità Lgbt: «Io sono per la singolarità. Vorrei una legge per l’individuo e non ho alcun interesse a formalizzare una famiglia arcobaleno». Platinette contro l’ipocrisia della sinistra «La sinistra ancora rivendica di essere l’unica depositaria dei diritti Lgbt», attacca Platinette. «Non è affatto vero. La signora Paola Concia andò a sposarsi con la sua partner in Germania, mentre doveva aspettare e combattere perché la legge fosse attuativa nel suo Paese. E non ho traccia di una proposta di legge fatta da Luxuria. ricordo solo che andava in bagno dove c’era la Gardini». Le unioni civili e i numeri ... Leggi su secoloditalia

