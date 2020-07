Pioli: «Pensiamo subito al Napoli. Al Milan sto bene» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stefano Pioli ha commentato la vittoria conquistata contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto in rimonta contro la Juventus. VITTORIA – «I complimenti li giro ai miei giocatori, che stanno mostrando uno spirito incredibile. Giustamente sono stati premiati da un grande risultato e da una grande vittoria». STAGIONE – «Il lavoro che abbiamo fatto tutti i giorni a Milanello, portando avanti le nostre idee per raggiungere un obiettivo importante. Non ci siamo mai demoralizzati, ed è stata la grande forza di un gruppo che si è ricompattato nelle difficoltà. La testa fa la differenza. Bisogna subito pensare al Napoli: soddisfazione sì, ma già grande attenzione e concentrazione. Non ... Leggi su calcionews24

infoitsport : Lazio-Milan, Pioli guarda avanti: “Pensiamo già alla Juventus” - PianetaMilan : #LazioMilan, #Pioli guarda avanti: 'Pensiamo già alla @juventusfc' - #ACMilan #SempreMilan #weareacmilan #Milan… - zazoomblog : Lazio-Milan 0-3 Pioli: “Vittoria meritata pensiamo già alla Juventus” - #Lazio-Milan #Pioli: #“Vittoria - zazoomblog : Lazio-Milan 0-3 Pioli: “Vittoria meritata pensiamo già alla Juventus” - #Lazio-Milan #Pioli: #“Vittoria… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Pioli: 'Vittoria nata dall'orgoglio. Pensiamo già alla #Juventus'. #SportMediaset #LazioMilan -