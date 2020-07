Pierluigi Diaco e Alberto Matano: continua lo scontro per la Cuccarini (Di martedì 7 luglio 2020) Lorella Cuccarini invia una mail ai colleghi e collaboratori de La Vita in Diretta, indirizzando delle neanche tanto velate accuse contro Alberto Matano. Immediatamente si scatena il gossip e non solo. Moltissimi vip sono costretti a dire la loro e persino, alcuni, a prendere le parti dell’uno o dell’altro. A schierarsi al fianco della conduttrice c’è sicuramente Pierluigi Diaco noto ormai per una “chiarificazione” avvenuta in Rai proprio con Matano. La posizione di Diaco Appena qualche giorno fa la notizia di una accesa discussione, smentita da Diaco, avvenuta proprio contro Alberto Matano e in difesa dell’amica Lorella Cuccarini. Ora il conduttore di Io e Te torna sulla questione e tramite twitter scrive: “Il confronto civilissimo con Matano è avvenuto dentro l’ingresso Rai di Via Teulada dove ci sono telecamere di ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - infoitcultura : Un autore di Io e te difende Pierluigi Diaco. Il conduttore su Twitter: 'Linciaggio mediatico' - Shoken70588183 : RT @ToniaPeluso: Esclusiva: Pierluigi Diaco scopre i tre mandanti del linciaggio mediatico ai suoi danni - brkdcvis : RT @ToniaPeluso: Esclusiva: Pierluigi Diaco scopre i tre mandanti del linciaggio mediatico ai suoi danni - Rink4na : RT @GiusCandela: Il tweet di Pierluigi Diaco, il conduttore lo ha poi cancellato. #ioete -