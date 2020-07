Piano di Sorrento, si finge corriere per truffare un’anziana: arrestata (Di martedì 7 luglio 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato una donna che aveva tentato di truffare un’anziana di Piano di Sorrento. I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di una donna di Napoli, gravemente indiziata di aver perpetrato una truffa aggravata nei confronti di un’anziana signora di Piano di Sorrento. La vittima, secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sarebbe stata raggirata dalla donna, che si era presentata quale “corriere” per la consegna di un pacco destinato al nipote. L’attività Investigativa svolta, arricchita dal ... Leggi su 2anews

