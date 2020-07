Piano Colao: come si prospetta l’università italiana alla fine della pandemia (Di martedì 7 luglio 2020) Se non siamo stati presi in giro, il faro del Piano Colao segnalerà la rotta della nostra rinascita. Se attuato in tutto e per tutto, il Piano vale circa 170 miliardi di euro in 5 anni, una cifra confrontabile con quanto potrebbe spettare all’Italia sulla base del programma Next Generation dell’Unione Europea, tra 150 e 170 miliardi. Non sono noccioline e molti – tra furbi, meno furbi, furbetti e grulli – sono già ammaliati dalla melodiosa sinfonia delle “grandi opere”. Ma è ancora presto per ascoltare e chiosare questa musica immortale. come sono ripartiti i costi delle misure in ciascuna delle 6 macro-aree del Piano? “Imprese e lavoro” vale il 7 percento, mentre “Infrastrutture e ambiente” – l’area che i suddetti declineranno come “grandi opere” e affini – valgono un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Piano Colao: come si prospetta l’università italiana alla fine della pandemia) - - Teresafas : @alfredodattorre Oggi abbiamo la scuola delle 'rime buccali', del piano Colao, delle tensostrutture - monster_chonja : @squopellediluna @AlbertHofman72 @jacopogiliberto il piano colao consiste nel coprire l'italia con una colata di ce… - La7tv : #coffeebreak 'Ha aperto al ponte anche il M5S, è l'opera che serve come servì l'Autostrada del Sole negli anni Cinq… - mad_shareholder : @AlvisePedrotti Basterebbe implementare piano Colao -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Colao Piano Colao: come si prospetta l’università italiana alla fine della pandemia Il Fatto Quotidiano Piano Colao: come si prospetta l’università italiana alla fine della pandemia

Se non siamo stati presi in giro, il faro del Piano Colao segnalerà la rotta della nostra rinascita. Se attuato in tutto e per tutto, il Piano vale circa 170 miliardi di euro in 5 anni, una cifra conf ...

Fastweb: «Abbandonare il dogma della fibra fino alla casa, puntare anche su Fwa»

E' arrivato il momento, dopo la pandemia e per rilanciare l'Italia, di sburocratizzare il «più possibile tutta quella sovrastruttura fatta di permessi e autorizzazioni che hanno fino ad oggi rallentat ...

Se non siamo stati presi in giro, il faro del Piano Colao segnalerà la rotta della nostra rinascita. Se attuato in tutto e per tutto, il Piano vale circa 170 miliardi di euro in 5 anni, una cifra conf ...E' arrivato il momento, dopo la pandemia e per rilanciare l'Italia, di sburocratizzare il «più possibile tutta quella sovrastruttura fatta di permessi e autorizzazioni che hanno fino ad oggi rallentat ...