Peugeot 508 Hybrid l’efficienza dell’ibrido Plug-In (Di martedì 7 luglio 2020) La personalità elegante e dinamica di Peugeot 508 in versione Fastback è sottolineata dalle linee tese, atletiche e filanti. Anche la mancanza delle cornici ai finestrini esprime una chiara vocazione stilistica da coupé e una altrettanto evidente intenzione di superare gli schemi delle altre ammiraglie presenti sul mercato. Ma la particolarità di un design distintivo non è l’unico vanto di 508. La ricca gamma di questo modello propone infatti una versione Plug-In Hybrid, lo stato dell’arte della tecnologia ibrida che permette di viaggiare per diverse decine di km in modalità 100% elettrica. Un ulteriore esempio concreto della strategia alto di gamma del marchio del Leone in tema di transizione energetica. In questo caso specifico, 508 Plug-In Hybrid è dotata di un motore benzina PureTech turbo da 180 CV e di un motore ... Leggi su ildenaro

