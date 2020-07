Permesso di soggiorno revocato, marocchino sfonda la porta a vetri dell'ufficio immigrazione (Di martedì 7 luglio 2020) Hook: Guarda il videoAlle 4.30 di notte un marocchino si è avvicinato all'ufficio immigrazione di Lucca, ha preso una transenna e con questa ha colpito più volte il vetro della porta d'ingresso dell'ufficio, incrinandolo Permesso di soggiorno questura Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/07/marocchino-spacca-il-vetro-dellufficio-immigrazione-di-lucca/marocchino sfonda vetrodell'ufficio immigrazione Luoghi: Lucca Leggi su ilgiornale

LUCCA. Nella notte fra lunedì 6 e martedì 7 luglio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino per danneggiamento di edifici pubblici. L'uomo è stato osservato in diretta dall'operatore r ...