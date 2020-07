Per l’Ue il calo del Pil italiano sarà dell’11,2%. Gentiloni: “La strada della ripresa è ancora piena di incertezze. Fondamentale trovare l’accordo su Next Generation Eu e Qfp” (Di martedì 7 luglio 2020) “In Italia la pandemia di coronavirus ha spinto l’economia in una grave recessione, ma l’attività economica è ripartita in maggio e si è confermata anche nello scorso mese di giugno. Ci sarà un’ulteriore ripresa nei prossimi mesi, ma si registrerà comunque un calo del Pil dell’11,2%, con un aumento del 6,1% previsto poi per il 2021”. E’ quanto ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della presentazione delle previsioni economiche estive della Commissione europea. L’Italia occupa così l’ultimo posto, a seguire poi Spagna (-10,9), Croazia (-10,8) e Francia (-10,6), mentre la Germania registra un -6,3%, uno dei Paesi migliori. “In questa situazione particolare – ha detto l’ex premier -, l’Italia è stato il Paese con il periodo ... Leggi su lanotiziagiornale

