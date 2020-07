"Per la crisi Covid cambiare norma sulla responsabilità dei medici" (Di martedì 7 luglio 2020) “Così come per l’abuso d’ufficio si parla di ‘paura della firma’, c’è il rischio che il timore di essere perseguiti penalmente porti i medici a lavorare senza serenità, a praticare quella che si chiama medicina difensiva”. Tradotto: fare esami a raffica, senza diagnosi precise. Senza prendere decisioni. Per paura di una denuncia, di un procedimento penale. E di un giudizio. Il paragone fatto dal professor Cristiano Cupelli, docente di diritto penale all’Università romana di Tor Vergata, parlando con HuffPost, racconta quello che sta succedendo nelle corsie degli ospedali italiani. Passata la tempesta portata dal Covid-19, iniziano ad arrivare gli esposti nei confronti dei medici che, spesso con armi inadeguate e conoscenze - inevitabilmente - non ancora approfondite, hanno affrontato la pandemia da ... Leggi su huffingtonpost

CottarelliCPI : La Comm. Bilancio approva un emendamento al decreto rilancio che conferma la proroga al 2033 delle concessioni baln… - caritas_milano : Anche nella ricca Milano la persone hanno fame. Con la #crisi molte famiglie non ha più da mangiare. Agli Empori… - CarloCalenda : 15 anni di proroga per la crisi?! Gare, premiando chi lavora nella concessione e canoni adeguati. Si chiama giustiz… - giugiu52 : @Greg_Fontana # la crisi L”anno creato loro ,per i turisti sono tutti bloccati , - classcnbc : Necessario continuare con la #cassaintegrazione per evitare che la crisi peggiori. Il segr. gen. @UILofficial… -