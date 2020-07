Pensioni dipendenti pubblici: ripristinato licenziamento d’ufficio a 65 anni? La sentenza (Di martedì 7 luglio 2020) Pensioni dipendenti pubblici, una recente sentenza della Corte di Cassazione la numero 11008 del 9 giugno 2020 ha accettato il diritto al licenziamento d’ufficio, per la pubblica amministrazione. La questione fonte di discussione, risale a gennaio 2008 quando l’interessato era stato nominato di ruolo per un triennio. Al compimento dei 65 anni era stato collocato forzosamente dalla pubblica amministrazione in quiescenza “licenziamento d’ufficio a 65 anni”. Tale adempimento è stato operato anche in virtù della ritardata domanda da parte dell’interessato di voler rimanere in servizio per altri due anni oltre il limite dei 65 anni. Pensioni dipendenti pubblici: licenziamento d’ufficio Molte interpretazioni sono state operate a questa sentenza generalizzando l’estensione della facoltà della Pubblica ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensioni dipendenti pubblici: ripristinato licenziamento d'ufficio a 65 anni? La #Sentenza - Robertino1982_ : @IlCardone @SusannaCeccardi @InOndaLa7 Dei dipendenti inps, le pensioni d’oro a tutti quei coglioni che non hanno v… - MianiAttilio : Da riforma fisco a lotta evasione, via libera a Pnr - Pensioni, quota 100 anche nel 2021 - Statali, più pensionati… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: @CarandoDegni Abbiamo meno dipendenti pubblici in % della popolazione di Francia e Germania. La spesa pensionistica pubbli… - CCFCattaneo : @CarandoDegni Abbiamo meno dipendenti pubblici in % della popolazione di Francia e Germania. La spesa pensionistica… -