Pensione senza 20 anni di contributi: vediamo le possibilità (Di martedì 7 luglio 2020) Per accedere alla Pensione di vecchiaia, in Italia, sono necessari almeno 20 anni di contributi versati. Solo in alcuni rari casi è possibile accedere con 15 anni di contributi grazie alle pensioni quindicenni previste dalle deroghe Amato o con almeno 5 anni grazie alla Pensione di vecchiaia contributiva. In ogni caso queste possibilità sono offerte ad una platea molto ristretta di beneficiari richiedendo degli specifici requisiti contributivi ed un’età sempre fissata a 67 anni. Pensione con meno di 20 anni di contributi Un lettore scrive: Buonasera, mia madre ha circa 19 anni e 8 mesi di contributi come collaboratore scolastico. Ha iniziato a lavorare nel 2000,è andata in Pensione a settembre 2019,ma solo a febbraio ci hanno consigliato di fare richiesta per assegno sociale, che l’è stato concesso. Vorrei sapere se x i 19 anni e 8 ... Leggi su notizieora

