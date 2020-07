Pathologic 2: annunciato 'Bachelor's Scenario' nuovo capitolo 'diverso dal precedente' (Di martedì 7 luglio 2020) Ice-Pick Lodge è lo sviluppatore di Pathologic 2, un gioco di sopravvivenza horror psicologico ambientato nella città in declino di Haruspex. Ebbene, lo sviluppatore sta ora lavorando al prossimo capitolo, soprannominato "Bachelor's Scenario".In un recente aggiornamento, lo studio afferma che "La continuazione di Pathologic 2 non dovrebbe essere trattata alla leggera. Il primo capitolo ci ha mostrato tutti i pro e i contro del nostro design di gioco. Vorremmo prendere in considerazione tutti gli errori che abbiamo fatto e alzare l'asticella. Ma questo richiede del tempo. Stiamo cercando un modo per rendere il gameplay di Bachelor molto diverso da quello che avete vissuto in Haruspex. E vogliamo raggiungere questo obiettivo utilizzando gli strumenti che già abbiamo. Nikolai sta scrivendo la sceneggiatura. Ognuno è impegnato a fare le proprie cose. Vedrete il ... Leggi su eurogamer

