Parma, D’Aversa: «Dobbiamo invertire questo trend negativo» (Di martedì 7 luglio 2020) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato alla vigilia della trasferta contro la Roma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club ducale alla vigilia della trasferta contro la Roma. invertire LA ROTTA – «La voglia c’era già contro la Fiorentina anche se poi in campo, soprattutto nel primo tempo, non si è vista. Veniamo da tre sconfitte totalmente diverse tra di loro come ho già detto dopo la partita di domenica. Nelle prime due c’è stata la prestazione, contro la Fiorentina credo che abbiamo pagato un po’ di stanchezza mentale più che fisica perché nel secondo tempo la squadra ha reagito. Bisogna ricaricare le pile e fare di tutto per invertire questa rotta. Non Dobbiamo abituarci alla sconfitta, anzi Dobbiamo fare di tutto affinché ... Leggi su calcionews24

