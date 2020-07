Paratici: “La squadra è unita attorno al mister, c’è sempre stato dialogo” (Di martedì 7 luglio 2020) Fabio Paratici, ds della Juventus, ha così parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus: “Higuaín e Rugani sono due giocatori che si presentano da soli, hanno giocato molte partite con noi negli ultimi anni e sono stati spesso decisivi. Siamo felici possano dimostrare il loro valore in questo scorcio di campionato. La squadra si è stretta attorno al mister dopo la sconfitta in finale? I giocatori hanno sempre avuto una grande relazione col mister, c’è sempre stato grande dialogo. È successo dopo la Coppa Italia, così come altre volte”. Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC L'articolo Paratici: “La squadra è unita attorno al mister, c’è sempre stato dialogo” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

andreafabris96 : ?? #Juventus, il ds Fabio #Paratici ????: 'La squadra è unita attorno al mister. C'è sempre stato dialogo.'???… - sportface2016 : #Juventus, Paratici: '#Higuain e #Rugani dimostreranno il loro valore. #Sarri? La squadra ha una grande relazione c… - sarrimarlboro : Ora faccio la TOP 50 dei rinnovi di Paratici - clod0984 : @NoNameAgency_ @oscarvalle1984 150 milioni più duglas per de bruyne ? E ci faresti una statua a paratici? Io spero… - oscarvalle1984 : RT @NoNameAgency_: Leggo #DouglasCosta + 150 mln per #DeBruyne. Fosse vero sarebbe da fare una statua a Fabio Paratici, ma ahimè non corris… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici “La L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908