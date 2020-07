Papiloxyl fornisce una guida per la prevenzione del papilloma virus umano (HPV) nell'uomo e nella donna (Di martedì 7 luglio 2020) In che modo l'HPV influisce sulla salute di una coppia MALAGA, Spagna, 7 luglio 2020 /PRNewswire/



È stata riscontrata un'elevata prevalenza di infezioni da HPV negli adulti sessualmente attivi e poiché in molti casi sono asintomatiche, entrambi i partner potrebbero aver avuto un'infezione latente per molti anni senza saperlo. Quindi, avere l'HPV non è un segno di infedeltà, e non c'è possibilità di dire chi della coppia ha trasmesso il virus al proprio partner, o se è stato causato da una relazione avuta in passato. nelle donne, il cancro della cervice uterina è una malattia trasmessa per via sessuale poiché oltre il 90% dei casi è dovuto a tipi di HPV ad alto rischio, in particolare tra i 16 e i 18 anni, e la sua incidenza è in aumento nelle donne di età inferiore ai 35 anni. Le lesioni ... Leggi su iltempo

Tutte queste conoscenze ci hanno consentito di stabilire che PAPILOXYL, come integratore di ultima generazione, è un eccellente coadiuvante, potenziatore e modulatore del sistema immunitario, della ...

