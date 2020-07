Palumbo: caso Coronavirus in Municipio IV ci preoccupa (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Desta forte preoccupazione il caso Covid registrato in Municipio IV. Come gruppo Partito democratico abbiamo presentato una interrogazione alla sindaca per avere chiarezza sugli interventi di sanificazione degli uffici comunali e sui fondi spesi per questo scopo. A distanza di mesi, nonostante un successivo sollecito all’interrogazione, non abbiamo ricevuto alcuna risposta ne’ dalla sindaca ne’ dagli assessori competenti. Ci siamo anche rivolti al Prefetto, dal quale attendiamo un parere e un intervento volto a tutelare l’esercizio delle opposizioni in Assemblea capitolina.” “È grave che la Giunta grillina sia rimasta sorda alle legittime richieste dei consiglieri eletti ed e’ grave che protragga il silenzio su un tema cosi’ delicato per la cittadinanza. Ci auguriamo che quello del Municipio IV sia solo un caso ... Leggi su romadailynews

